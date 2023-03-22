Шойгу сообщил, что два из трех беспилотников в Севастополе сбили девушки

Вражеские беспилотники пытались проникнуть в севастопольскую бухту Фото: Анастасия ЖУКОВА

Два из трех беспилотников, атаковавших Севастополь 22 марта, сбили девушки-военнослужащие. Об этом сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

– Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам, – сказал Шойгу.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сегодня утром Черноморский флот успешно отразил атаку трех надводных беспилотников на севастопольскую бухту. От взрывов уничтоженных дронов в нескольких зданиях по улице Ленина повыбивало стекла, люди и военные корабли не пострадали. Сразу же после утреннего ЧП в Севастополе приостановили движение паромов и пассажирских катеров.

– Гордимся нашими воинами-девушками! От всех севастопольцев - благодарю за службу!, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

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