Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими в Крыму

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ДТП в Джанкойском районе, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомтва.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла вечером 28 марта. На железнодорожном переезде в районе села Вольное поезд «Севастополь – Санкт Петербург» столкнулся с автомобилем Skoda. В результате аварии погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки. Выяснилось, что погибшими оказались таксист и семья из трех человек – мама с дочками. Водитель попытался проскочить переезд на красный свет. Возбуждено уголовное дело.

– Организована проверка исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан, – сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство выяснит, как соблюдалось законодательства о безопасности дорожного движения.

– При наличии оснований будут приняты меры реагирования, – говорится в сообщении.