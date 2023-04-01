МЧС: Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за непогоды, возобновлена
Фото: Евгения ГУСЕВА
Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за непогоды, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
– По состоянию на 15:15 1 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.
Напомним, 1 апреля в Керченском проливе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду.
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