Цветет более 50 сортов: на Южном берегу Крыма все готово для Парада тюльпанов 2023

В Никитском ботаническом саду свыше 200 сортов тюльпана. Фото: Вера Зыкова/VK

Южный берег Крыма живет предвкушением начала Парада тюльпанов 2023. В Никитском ботаническом саду сообщили, что все уже готово для официального открытия выставки весенних цветов.

- Цветет уже больше пятидесяти сортов! И 27 из них - новинки выставки этого года! Завершаются последние приготовления к открытию Парада тюльпанов 2023, - рассказала заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ Вера Зыкова.

Главная клумба Парада тюльпанов 2023. Фото: Вера Зыкова/VK

Всего же здесь можно увидеть свыше 200 сортов тюльпана.

на Южном берегу Крыма очень красивые тюльпаны. Фото: Вера Зыкова/VK

В Параде примут участие 160 тысяч растений, именно столько луковиц высадили в ушедшем декабре.

Замечательной красоты луковичными умелые цветоводы «нарисовали» две огромные птицы Феникс. Волшебной цветочной композицией можно полюбоваться, стоя на смотровой площадке.

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