Развожаев: Сбербанк готовит открытие стационарного отделения в Севастополе

Фото: Сбербанк

Первый стационарный офис Сбербанка в Севастополе появится недалеко от ТЦ «Муссон», все работы планируется завершить в мае. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

– Специально разработанный для Крыма модульный офис разместится возле ТЦ «Муссон» на пересечении с улицей Руднева. Сбер выбрал это место, как одно из самых популярных и доступных для клиентов с точки зрения транспорта в городе, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Напомним, Сбербанк объявил о своем намерении «зайти» в Крым и Севастополь в январе 2023 года. 21 января 2023 года мобильные офисы Сбербанка появились в крупных городах и населенных пунктах полуострова. 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что офис Сбербанка появится в центре Симферополя, в дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах республики.

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