В центре Симферополя откроют офис Сбербанка

Фото: Сбербанк

В центре Симферополя планируют открыть офис Сбербанка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Офис будет представлять собой модульную конструкцию. На возведение объекта потребуется несколько месяцев. Аксенов уточнил, что офис появится около музыкального театра.

– В дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах республики, –заключил глава Крыма.

Напомним, Сбербанк начал работать в Крыму в январе. Сообщалось также, что до конца февраля в регионе планируют установить до 30 банкоматов. Постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов высказывал мнение о том, что все российские организации и корпорации придут на полуостров.