Прокуратура проводит проверку после массового отключения электроэнергии в Симферополе

Это уже третье масштабное отключение электроэнергии в Симферополе за неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Республики Крым проводит проверку после массового отключения электроэнергии в Симферополе, в результате которого без света остались почти 4 тысячи абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщили в ГУП РК «Крымэнерго», 27 апреля в 10:00 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3904 абонента, отключенная нагрузка составила 2000 кВт. Отключение затронуло городскую больницу №7, медучреждение запитали по резервной схеме. Восстановить энергоснабжение обещали в течение двух часов.

– В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности контрольных органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства. Будет проверена периодичность проведения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам, – сообщили в прокуратуре. Надзорное ведомство проконтролирует ход проведения ремонтных работ.

Отметим, это уже третье масштабное отключение электроэнергии в Симферополе за неделю. 23 апреля в результате аварии на ЛЭП также были обесточены порядка 4 тысяч абонентов и городская больница №7. 24 апреля отключение затронуло почти 3 тысячи абонентов.

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