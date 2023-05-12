В Крыму отменили условный срок няне, до смерти избившей семилетнего мальчика

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Верховный суд Крыма отменил условный срок жительнице республики, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть семилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2021 года женщина присматривала за несовершеннолетним, имеющим тяжелое хроническое заболевание. На почве личных неприязненных отношений няня нанесла семилетнему ребенку-инвалиду несколько ударов ладонью в область головы. Кроме того, крымчанка неоднократно бросала его с силой на диван с твердой поверхностью. В результате пострадавший скончался на месте.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно.

– Не согласившись с судебным актом, государственный обвинитель обжаловал его в Верховный суд Республики Крым, который отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство, – сообщили в прокуратуре.

Ранее КП-Крым писала, что тело 7-летнего мальчика с инвалидностью нашли в одном из частных домов крымской столицы. Он умер, захлебнувшись рвотными массами после получения черепно-мозговой травмы.