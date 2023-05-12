Фото: t.me/YuriyGotsanyuk

В Евпатории продолжается реконструкция набережной имени Терешковой, работы должны быть завершены до 15 декабря. О ходе работ отчитался в своем телеграм-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

– Реконструкция набережной им. Терешковой в городе Евпатория ведется в полном объёме. Еженедельно проверяю ход работ. Кроме того, ведутся работы на третьем этапе набережной Лазурная. Продолжается монтаж парапетов, идет укладка бортового камня, – написал Гоцанюк.

Фото: t.me/YuriyGotsanyuk

Фото: t.me/YuriyGotsanyuk

Фото: t.me/YuriyGotsanyuk

Напомним, работы по реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории возобновились летом прошлого года после почти трехлетнего перерыва. Из-за многочисленных нарушений контракт с прежним подрядчиком был расторгнут, новым исполнителем стало ООО «Интерстрой» из Санкт-Петербурга. Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, от участников процесса ждут полной самоотдачи и ответственности. К 4 мая текущего года готовность объекта составляла 45%.

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