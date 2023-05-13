Керченская переправа 13 мая работает в штатном режиме

Керченская паромная переправа. Фото: СТЕШИН Дмитрий/архив КП

Керченская морская паромная переправа 13 мая работает по расписанию. В пресс-службе Минтранса России сообщили, что актуальных штормовых предупреждений нет:

- В Керченском проливе видимость хорошая, высота волн 30-80 см, воздух прогрелся до 19 градусов, температура морской воды плюс +15…16 градусов.

Также в ведомстве поделились следующей статистикой: с ночи 9 октября, когда из-за инцидента на Крымском мосту пришлось возобновить работу Керченской паромной переправы, в обе стороны перевезено 146 885 пассажиров, 118 311 единиц автотранспорта и 15 104 железнодорожных вагона.

Паромы, которые соединяют берега Керченского полуострова с Краснодарским краем, выполнили уже 3 659 рейсов.

Новость рядовая, но довольно оптимистичная для пассажиров и автомобилистов, которые по тем или иным причинам пользуются услугами паромов, ведь это - метеозависимый транспорт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50