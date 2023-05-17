В Севастополе красотки устроили веселую дискотеку в пробке на дороге

Девушки развеселили водителей, которые застряли в пробке. Фото: кадр видео ПЛОХИЕ НОВОСТИ ЖЕСТЬ. КРЫМ/VK

В Севастополе красивые девушки устроили дискотеку для водителей, которые скучали в пробке на центральной улице Балаклавы.

- Девчонки зажигают в пробке в Балаклаве, - так называется видео в одном из крымских пабликов.

Милые девушки вышли из машины и начали танцевать прямо на проезжей части. Короткий ролик, всего 18 секунд, за считанные часы набрал несколько десятков тысяч лайков. Пользователи соцсети, которым пришлось по душе задорное настроение главных героинь видео, выразили свои эмоции в комментариях: «Молодцы!», «Браво! Так и нужно поступать в ситуациях, которые напрягают массу народа»; «Был бы рядом, составил бы компанию!».

Кстати, журналист КП-Крым сделал подборку ярких эпизодов на дорогах полуострова с участием представительниц прекрасного пола. Недавно появился и топ-4 самых странных случаев на крымских трассах.

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