«Дед Мороз» на крыше, голый пешеход и горе-инструктор: подборка самых странных случаев на дорогах в Крыму

Некоторые ситуации, связанные с автомобилями, способны удивить не только водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще в школе нас учат, что автомобиль - средство повышенной опасности, а дорога - не место для выходок. К счастью, этому следует большинство водителей и пешеходов. Но из любого правила есть исключения, поэтому в всегда найдутся чудаки, решившие нарушить размеренное дорожное движение. Кто-то делает это ради просмотров в социальных сетях или же по обычной невнимательности. А есть и те, кто совершает глупые поступки, желая помочь другим.

«Комсомолка» собрала происшествия на дорогах, поразившие весь полуостров.

ПО УЛИЦАМ НА КРЫШЕ АВТО

В конце декабря 2022 года житель Симферополя решил устроить необычный новогодний перфоманс. Молодой человек нарядился в костюм Деда Мороза, залез на крышу «ВАЗ-21021» и вместе с товарищем-водителем отправился раздавать подарки местным жителям. Новогоднее «представление» при этом снимали на видео. На нем было заметно, что симферопольцы с удивлением наблюдали за странным поступком крымчанина, но от презентов не отказывались.

Поздравить симферопольцев с Новым годом парень решил весьма необычным способом. Фото: "Просто Руся"\VK

Вероятнее всего, такую акцию парень устроил, чтобы привлечь внимание к своему блогу - в соцсетях у крымчанина по имени Руслан на тот момент было чуть более трех тысяч подписчиков. Сейчас же их число превышает 5 тысяч, так что план явно сработал.

Чудаковатый поступок блогера привлек внимание правоохранительных органов. Причем, штраф получил не только «Дед Мороз», но и водитель его «кареты». В общей сложности, новогодний контент обошелся пранкерам почти в 4,5 тыс. рублей. Тем не менее это не лучший вариант продвижения соцсетей, ведь парни могли спровоцировать аварию, в которой пострадали бы и посторонние люди.

ОБНАЖЕННЫЙ БЕГУН

Странный случай, который произошел в Севастополе больше года назад, жители вспоминают до сих пор. Неудивительно, ведь в городе-герое нечасто встретишь абсолютно голого мужчину на дороге.

В феврале 2022 года на улице Руднева прямо по проезжей части бегал обнаженный человек, а после запрыгнул на крышу микроавтобуса. Видео необычной прогулки быстро разлетелось по соцсетям. Неравнодушные севастопольцы попытались выяснить у бегуна, что заставило его надеть «костюм Адама» в прохладный зимний день, но тот не хотел их слушать. В итоге очевидцы попросту вызвали полицию. Как позже стало известно, в ситуации потребовалось вмешательство медиков. Неадекватного мужчину доставили в психиатрическую клинику.

ГОРЕ-УЧИТЕЛЬ

Пока севастопольцы пытались помочь голому бегуну, автоинструктор из Крыма из таких же благих побуждений едва не стал причиной серьезной трагедии. В селе Гвардейском мужчина остановился, чтобы выручить людей, попавших в ДТП: иномарка скатилась в кювет, и водитель не мог выехать самостоятельно. Крымчанин решил, что учебная легковушка в состоянии «вытянуть» помятое авто. Однако первая же попытка отбуксировать машину увенчалась неудачей - пострадавшая в аварии «Skoda» влетела в задний бампер учебного автомобиля. А через пять минут многотонный «КАМАЗ» врезался в автомобиль инструктора спереди.

Машину инструктора смяло с обеих сторон. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

К счастью, серьезно пострадали только машины. А для инструктора это, по всей видимости, стало уроком: иногда лучше дождаться квалифицированной помощи, чем пытаться исправить ситуацию самостоятельно.

СОН С КОМФОРТОМ

Здоровый сон - залог счастливой жизни. Именно так решили мужчины, которые с промежутком в несколько месяцев заставили говорить о себе весь полуостров.

Первый случай произошел прошлым летом. Теплым августовским утром житель Москвы, приехавший на отдых в Крым, заметил, что боковое стекло любимой иномарки разбито. Турист решил, что ночью машину атаковали воры, и сразу же ринулся проверять багажник, где лежали ценные вещи. Однако внутри все было как обычно, за исключением одного: устроившись на подушках, в багажнике спал человек. Прилично одетый молодой мужчина, судя по всему, провел в автомобиле ночь и даже разулся перед тем, как лечь спать.

О том, почему крымчанин предпочел поспать в чужой машине, а не у себя дома, так и осталось загадкой. Тем не менее, житель столицы потребовал незваного гостя возместить ущерб за разбитое стекло.

Второй похожий случай произошел в Севастополе в середине апреля 2023 года. Объятья Морфея соблазнили неизвестного мужчину прямо в центре города. В качестве кровати житель города-героя выбрал крышу припаркованного Audi. Повел он себя весьма по-джентельменски: перед тем, как забраться на иномарку, мужчина тоже предусмотрительно снял обувь.

Перед тем, как забраться на чужую машину, местный житель предусмотрительно снял обувь. Фото: "Севастополь.Объявления"\VK

Владелец авто, кстати, не имел претензий к сонному незнакомцу и даже не стал обращаться в полицию.

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