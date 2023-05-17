ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в 44 регионах РФ, в том числе в Севастополе

ФСБ России отчиталась о задержании 165 подпольных оружейников в 44 регионах страны, в том числе в Севастополе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ФСБ России отчиталась о задержании 165 подпольных оружейников в 44 регионах страны, в том числе в Севастополе. У них изъяли 399 единиц огнестрельного оружия.

– Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, – сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В ходе розыскных мероприятий силовики накрыли 40 подпольных мастерских. Изъято три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов и револьверов. Кроме того, изъяты ПЗРК «Игла», ПТУР «Фагот», две ракеты ПТРК «Конкурс», 19 гранатометов и огнеметов, пять противопехотных мин, 140 ручных гранат, 109 детонаторов, запалов и взрывателей, порядка 60 килограммов пороха и тротила, 387 артиллерийских снарядов, свыше 71 тысячи патронов различного калибра.

Напомним, в феврале прошлого года ФСБ раскрыла подпольных торговцев оружием в двадцати регионах России, включая Республику Крым; всей стране закрыли 26 мастерских, изъяли 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В ноябре сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии пресекли деятельность 68 человек по изготовлению и продаже оружия в 31 субъекте РФ, в том числе в Севастополе, было изъято более трехсот единиц оружия.

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