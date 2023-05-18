Мерцающие облака: на Южном берегу Крыма в разгаре Карнавал ирисов

«Звездное скопления Пликат». Фото: Вера Зыкова/VK

На Южном берегу Крыма Парад тюльпанов сменил Карнавал ирисов.

В пресс-службе Никитского ботанического сада сообщили, что в коллекции свыше 300 сортов растения, которое называют ирисом, касатиком или петушком.

Ирисы – это символ красоты, духовности и мудрости.

В Древней Греции богиня Ирис, покровительница радуги, была связующим звеном между небом и землей. Выходит, что ирисы – это радуга, которая расцвела на грядках.

- На Карнавале во все красе предстала композиция «Звездное скопления Пликат», созданная из сортов с типом окраски Пликата, когда на светлом фоне лепестка присутствует узор из точек и штрихов розово-сиреневого, лилового или фиолетового цвета, сливающийся в кайму по краям, - рассказала Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства Никитского сада.

Цветки с окраской Пликата похожи на мерцающие облака, которые опустились на землю.

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