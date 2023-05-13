Как выглядят Генералы Парада тюльпанов: 5 фото самых красивых весенних цветов Южного берега Крыма

Finola. Фото: Светлана Плугатарь/VK

Май поставил точку в замечательной выставке весенних цветов в Никитском ботаническом саду Большой Ялты, которая началась в первых числах апреля.

Участники Парада тюльпанов 2023, отжили отпущенный природой срок и утратили свою привлекательность: атласные лепестки высохли и облетели, поникли стебли и остроконечные листья. Остались только яркие воспоминания о былом великолепии, которое обязательно повторится будущей весной.

Апофеозом великолепной выставки стали выборы Генерала Парада тюльпанов 2023. Имя, а вернее сорт, самого обворожительного луковичного Южного берега Крыма уже известен.

Finola. Генерал Парада тюльпанов 2023. Фото: Светлана Плугатарь/VK

- Finola избран лучшим из 200, представленных в этом году в открытом грунте, сортов тюльпана, - сообщили в пресс-службе Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

Нежная и очаровательная Finola - это новинка из класса махровых поздних сортов тюльпанов. У красавчика крупные махровые бутоны и лепестки чудесной розово-белой окраски.

Чуть смущает то, что Генерал носит женское, ведь Финола Хьююз – это английская актриса и телеведущая. Хотя все может быть намного прозаичнее, потому что финола - это один из сортов масличной конопли. Но это не столь важно, нужно просто любоваться и радоваться, что на свете есть такая красота и гармония!

Под стать красавчику и его предшественники, то есть экс-Генералы.

Аladdin. Генерал Парада тюльпанов 2020. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Три года тому назад, в 2020-ом самые лестные оценки получил сорт Аladdin. У этого лилиецветного луковичного изогнутые ярко-алые лепестки с острыми кончиками. Края лепестков украшены бело-желтоватой каемкой. Настоящий сказочный Аленький цветочек!

Fabio. Генерал Парада тюльпанов 2021. Fabio. Фото: Юрий Югансон/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

2021-ый стал звездным часом для Fabio. У цветка с итальянским именем красно-желтые лепестки, окруженные дивной игольчатой бахромой. Глаз не оторвать от щеголя, настоящий франт из солнечной Сардинии!

Valery Gergiev. Генерал Парада тюльпанов 2022. Фото: Екатерина Дмитренко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Генерал 2022 - Valery Gergiev. Названный в честь всемирно известного музыканта сорт восхищает лепестками цвета золота, обрамленными нежнейшей бахромой, похожей на солнечные лучики. Наверное, когда на Никитский сад опускается чернильная южная ночь, то великолепный Valery Gergiev светиться в темноте, как фонарик.

Вот какой в итоге собрался интересный и харизматичный квартет - герой арабских сказок Аladdin, импозантный итальянец Fabio, знаменитый дирижер Valery Gergiev и английская актриса Finola.

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