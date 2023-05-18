Движение на поврежденном участке жд-путей в Крыму восстановят к вечеру 18 мая

На месте работает спецтехника Фото: Александра Тимощенко

Движение по железнодорожным путям в Симферопольском районе, где утром 18 мая произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда, восстановят вечером. Об этом журналистам на месте происшествия сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

- Проговорили предварительно с с «Южной транспортной пригородной компанией», наладили взаимодействие. Сейчас уже начались мероприятия по восстановлению движения. Надеюсь, сегодня к вечеру движение будет, - заявил он.

Как сообщалось ранее, в результате ЧП никто не пострадал. Движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановлено.

Напомним, в эфире «России 24» председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал сход грузового вагона подрывом. По его словам, он был организован киевскими властями.