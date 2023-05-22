Названы причины блэкаута в Симферополе

42 мегаватта Фото: Иван МАКЕЕВ

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Симферополе вечером 21 мая стал обрыв проводов из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Минтоплива Республики Крым.

– Один из проводов линии был оборван 21 мая в 22:49 вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый шквальный ветер). Это привело к частичному обесточиванию абонентов в Симферополе и Симферопольском районе, – сообщили в ведомстве.

В ночь на 22 мая главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в крымской столице в результате аварии на линии электропередачи произошло технологическое отключение электроэнергии, сработала автоматика. Отключенная нагрузка составила 42 мегаватта.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. В 03:03 энергоснабжение было полностью восстановлено.

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