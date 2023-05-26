В Севастополе автолюбитель поколотил битой чужой автомобиль

Мужчина разбил на иномарке зеркало заднего вида. Фото: скрин видео Спайк Брикет/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Севастополе пылкий автолюбитель набросился на машину своего «обидчика» с бейсбольной битой прямо на дороге.

- Выезжая с улицы Кожанова на улицу Хрусталева, водитель LADA Веста не пропустил Opel, а затем и вовсе распустил руки, - такой пост сопровождает в соцсети видео инцидента, произошедшего в городе-герое.

Автолюбитель со всей силы ударил битой по авто оппонента. Фото: скрин видео Спайк Брикет/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Сценка получилась не для слабонервных: водитель отечественного авто вылез из салона с битой в руках. Дубинкой он сшиб зеркало заднего вида у иномарки, водитель, которой благоразумно поспешил уехать подальше от столь эмоционального участника дорожного движения.

Пользователи соцсети выразили свои мнения в комментариях: «К психиатру на прием срочно! Видео в полицию, чтобы поставили дебошира на место»; «Физрук»; «Не приведи Всевышний встретить такого на дороге».

Напоминаем, что недавно соцсети взорвало видео нарушения ПДД сотрудниками ГИБДД Севастополя, которые едва не сбили 3 детей на «зебре». К сожалению, есть на Крымском полуострове и «автокрысы».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50