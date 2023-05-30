Аксенов: Крымский мост готов к нагрузке летнего турпотока

Сейчас время ожидания при выезде с полуострова составляет около 15 минут, при въезде со стороны Кубани - до 25 минут Фото: Юлия МАРКИНА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что Крымский мост готов к увеличению нагрузки во время туристического сезона. Досмотровые мероприятия полностью отлажены, поэтому рисков возникновения очередей нет.

– Профильные ведомства Республики Крым продолжают работать над обеспечением требуемой пропускной способности моста. В самый пик сезона по мосту может проезжать до 30 тысяч машин, поэтому сейчас отрабатываем все механизмы, фиксируем работу каждой службы, – написал Аксенов.

По его словам, сейчас в среднем в обе стороны проезжает до 7 тысяч автомобилей в сутки. Время ожидания при выезде с полуострова составляет около 15 минут, при въезде со стороны Кубани - до 25 минут.

Ранее сообщалось, что к курортному сезону на мосту увеличили число пунктов досмотра. Благодаря новым площадкам для досмотра и увеличению числа сотрудников пропускная способность объекта увеличилась.

Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста официально открылось 15 мая 2018 года. Как ранее сообщили в Минтрансе РФ, за пять лет туристический поток в Крым составил 36,2 млн человек, по мосту в обе стороны проехало порядка 24 миллионов автомобилей.

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