Купола Соборной мечети в Симферополе расписывают мастера из Турции

Фото: телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

В Соборной мечети Крыма стартовали работы по росписи куполов, над уникальным орнаментом работают мастера из Турции. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) со ссылкой на генерального подрядчика.

– Начался один из самых красивых и долгожданных этапов в строительстве Соборной мечети – роспись. Работают десять мастеров-орнаменталистов из Турции, – рассказал подрядной организации Евгений Зуев.

В ходе росписи будут использоваться краски, изготовленные на природной основе, для стойкости и долговечности цвета. Одновременно с росписью будут вестись пуско-наладочные работы инженерной инфраструктуры, для этого подкупольное пространство было отделено от основного пространства мечети.

– Соборная мечеть состоит из одного большого купола диаметром 19 метров, сводов, поддерживающих этот купол и восьми малых полукуполов. Все купола и своды будут выполнены по системе «Наккаш» с элементами крымскотатарской орнаменталистики, – сообщили в муфтияте.

Отмечается, что орнамент росписи уникален и разработан специально для Соборной мечети Крыма. Он представляет собой сочетание староосманского и крымско-татарского орнаментов, а также элементов руми и ислими. Также будет присутствовать каллиграфия и суры из Корана.

– За основные цвета взяты голубой, красный и золотой. На куполах и сводах будет изображен желтый тюльпан, который считается цветком Аллаха. Над сводами можно будет увидеть уникальные «мукарнасы» – сотовые своды, которые используются в исламской архитектуре с давних времен и несут не только декоративную функцию, но и акустическую, – рассказали в ДУМК.

Все необходимые материалы закуплены, завершить роспись планируется в течение четырех месяцев.

Напомним, Соборная мечеть в Симферополе строится с осени 2016 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. 19 мая на заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство мечети как можно скорее. 23 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что завершить строительно-монтажные работы планируется в сентябре этого года.

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