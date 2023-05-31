Еще в одном сельском поселении Крыма планируется выдавать землю участникам СВО

Земельные участки участникам специальной военной операции планируют выдавать еще в одном сельском поселении Сакского района Крыма Фото: Александра Тимощенко

Земельные участки участникам специальной военной операции планируют выдавать еще в одном сельском поселении Сакского района Крыма, сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий Заиченко.

На сегодняшний день к выдаче готовы более 700 участков в сельских поселениях Лесновское и Молочненское.

– Работа очень плотно ведется по Сакскому району. В приоритете два сельских поселения: Лесновское и Молочненское. Разрабатывается документация по планировке территории в еще одном сельском поселении, она пока не утверждена, – сказал Заиченко в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым.

Напомним, в декабре 2022 года Госсовет Крыма принял закон о бесплатном выделении земельных наделов участникам специальной военной операции. Все наделы будут обеспечены необходимой инфраструктурой. Выдача документов на участки стартовала 7 апреля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50