Евпатория вошла в топ-10 экологических направлений для отдыха в июне 2023

В Евпатории шикарные пляжи.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Евпатория - признанный курорт для оздоровления взрослых и детей, где есть чистое море и безбрежные пляжи. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ крымскому городу отдали почетное пятое место в рейтинге самых экологически чистых направлений для отдыха в этом июне.
«Золото» у Кисловодска, «серебро» у станицы Голубицкой в Краснодарском крае, «серебро» досталось Зеленоградску в Калининградской области, где Куршская коса.
И так, топ-10 самых экологических направлений для отдыха в июне 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Кисловодск, 3037
Голубицкая, 2776
Зеленоградск, 4318
Архипо-Осиповка, 3494
Евпатория, 3169
Пицунда, 3456
Красная Поляна, 4689
Сортавала, 5151
Железноводск, 1973
Чемал, 5127.
Кстати, в настоящее время вода в Черном море у берегов Евпатории прогрелась до плюс 18 градусов, еще чуть и термометр покажет заветные плюс 22.
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