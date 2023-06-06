Евпатория вошла в топ-10 экологических направлений для отдыха в июне 2023

В Евпатории шикарные пляжи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Евпатория - признанный курорт для оздоровления взрослых и детей, где есть чистое море и безбрежные пляжи. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ крымскому городу отдали почетное пятое место в рейтинге самых экологически чистых направлений для отдыха в этом июне.

«Золото» у Кисловодска, «серебро» у станицы Голубицкой в Краснодарском крае, «серебро» досталось Зеленоградску в Калининградской области, где Куршская коса.

И так, топ-10 самых экологических направлений для отдыха в июне 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Кисловодск, 3037

Голубицкая, 2776

Зеленоградск, 4318

Архипо-Осиповка, 3494

Евпатория, 3169

Пицунда, 3456

Красная Поляна, 4689

Сортавала, 5151

Железноводск, 1973

Чемал, 5127.

Кстати, в настоящее время вода в Черном море у берегов Евпатории прогрелась до плюс 18 градусов, еще чуть и термометр покажет заветные плюс 22.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50