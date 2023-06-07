Прокурор попросил на 8,5 года посадить водителя, сбившего двух мальчиков в Керчи

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокурор Керчи Денис Кулебянов просил суд назначить 41-летнему местному жителю, сбившему двух детей, 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло вечером 18 января. У входа в парк на пересечении улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Войкова, Славы и Всесоюзной двух мальчиков 7 и 8 лет на полной скорости сбил автомобиль BMW 740. Водитель скрылся с места аварии, но его авто с разбитым капотом и потерянные в результате удара номера нашли неподалеку.

Вскоре мужчину задержали. Как выяснилось, 41-летний житель Керчи, ранее судимый индивидуальный предприниматель сел за руль, будучи лишенным водительских прав, к тому же в состоянии алкогольного опьянения.

Оба мальчика были госпитализированы с различными травмами. Один из них впал в кому, его состояние врачи оценивали как нестабильное и тяжелое. Спустя неделю он скончался.

Уголовное дело направили в суд. Государственный обвинитель выступил в прениях.

– Прокурор Керчи Денис Кулебянов просил суд назначить подсудимому наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор попросил лишить фигуранта права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.