«Чертовщина какая-то»: в Севастополе неизвестные проводят над чужими автомобилями странные обряды

На авто привязали неживую птицу. Фото: Дима Дубинский/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

На Крымском полуострове автолюбители, а вернее их машины, то и дело страдают от чьих-то непонятных поступков. Например, автомобили «обстреливают» куриными яйцами или устраивают на их крышах ночлежки. В популярном крымском паблике появился пост о новом виде вандализма против легкового транспорта:

- Пристегнули мертвого голубя хомутом к номеру на улице Хрусталева.

Странное, хоть и мелкое по масштабам происшествие не обошли вниманием пользователи соцсетей, которые живо прокомментировали случившиеся: «Оберег от птичьего помета, мол смотри, что бывает с теми, кто гадит на мою машину»; «Чертовщина какая-то»; «Плохая примета, к дорожно-транспортному происшествию»; «Детвора шалит, а может чье-то парковочное место занял».

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