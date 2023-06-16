Аксенов: Крым развивает экономические связи со странами СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

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Республика Крым развивает торгово-экономические связи со странами СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, - в частности, например, в этом году подписан ряд рамочных соглашений с вьетнамскими сетями. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Крым развивает отношения со странами СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. В этом году крымская делегация побывала во Вьетнаме, где был подписан ряд рамочных соглашений, – сказал Аксенов в интервью изданию krym.aif.ru.

Глава республики добавил, что планируются визиты в ряд других стран. Продолжает расти товарооборот с Республикой Беларусь.

Ранее Сергей Аксенов сообщал, что Крым готов предложить Белоруссии использовать свои порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза.

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