Мурадов: Крым планирует торговать с арабскими странами через Сирию

Фото: rk.gov.ru

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что Крым планирует торговать с арабскими странами через Сирию.

– Обсуждали с сирийскими партнерами, чтобы вывозить крымские товары через Сирию в другие арабские страны, и из Сирии вывозить арабские товары в Крым. У нас с Сирией нет проблем, корабли из Крыма могут идти в Сирию и из Сирии в Крым, – рассказал Мурадов в эфире телеканала «Крым 24».

Как ранее отметил глава Крыма Сергей Аксенов, Крым развивает экономические связи со странами СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии - так, в этом году крымская делегация побывала во Вьетнаме, где был подписан ряд рамочных соглашений. Глава республики добавил, что планируются визиты в ряд других стран. Продолжает расти товарооборот с Республикой Беларусь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50