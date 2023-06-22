Через пункт пропуска Перекоп в Крыму проехали 200 грузовиков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через пункт пропуска Перекоп в районе Армянска проехали около 200 грузовиков. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

В настоящее время через два пункта пропуска в районе Армянска проходит альтернативный маршрут в Херсонскую область. Через пропускной пункт Перекоп проехали уже около 200 грузовиков. Сначала проверяли фуры, которые везли различные скоропортящиеся продукты.

В связи с большой транспортной нагрузкой на пункте пропуска могут открыть дополнительные полосы движения. Кроме того, к работе могут привлечь большее количество сотрудников, занимающихся проверкой машин. По данным крымского Минтранса, сейчас на досмотр фуры требуется 30-40 минут.

Напомним, из-за повреждения Чонгарского моста движение транспорта в сторону Херсонской области переориентировано на пункты пропуска Армянск и Перекоп. В частности, через Армянск организовано движение рейсовых автобусов, ранее следовавших через пункт пропуска Джанкой.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июня, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в Крыму. В результате случившегося никто не пострадал. Для поездок в Запорожскую и Херсонскую область советуют выбирать маршрут через Армянск. По предварительной оценке, для удара использовались английские ракеты Storm Shadow.