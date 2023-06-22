Минтранс Крыма: Чонгарский мост восстановят за несколько недель

Фото: пресс-служба администрации Херсонской области

На восстановление Чонгарского моста потребуется, по предварительным данным, несколько недель. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

– У нас имеются все силы и средства. На местах у нас есть подрядная организация, соответствующие дорожные службы, – сказал руководитель Минтранса.

Глава ведомства отметил, что, по предварительным данным, восстановить мост удастся за несколько недель. Лукашенко добавил, что после обследования сооружения могут открыть движение по одной полосе. По его словам, сейчас на мосту работают следственные органы.

Напомним, из-за повреждения Чонгарского моста движение транспорта в сторону Херсонской области переориентировано на пункты пропуска Армянск и Перекоп. В частности, через Армянск организовано движение рейсовых автобусов, ранее следовавших через пункт пропуска Джанкой. Сообщалось также, что через пункт пропуска Перекоп в районе Армянска проехали около 200 грузовиков.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июня, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в Крыму. В результате случившегося никто не пострадал. Для поездок в Запорожскую и Херсонскую область советуют выбирать маршрут через Армянск. По предварительной оценке, для удара использовались английские ракеты Storm Shadow.