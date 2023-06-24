В Крыму нашли мертвой пропавшую 36-летнюю жительницу Севастополя

Волонтеры делают все, чтобы найти пропавших. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове завершились поиски молодой женщины из Севастополя, которая 16 июня 2023 года ушла из дома непонятно куда и исчезла. Пропавшую нашли мертвой.

- Пропала Золотарева (Лунева) Анна Сергеевна, 36 лет (1986 года рождения), город Севастополь, - этот пост в паблике отряда «ЛизаАлерт» Крым потемнел и стал траурным.

- Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким, - объясняющий ситуацию комментарий разместила инфорг поискового отряда Зейнеп Бекирова.

Трагическим итогом завершились поиски и 28-летнего Ибраима Аблязизова из Бахчисарая. Молодой крымчанин 17 июня 2023 уехал из дома на мопеде, родные и друзья его больше живым не видели.

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