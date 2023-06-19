В Севастополе вышла из дома и пропала 36-летняя женщина

Анна Сергеевна Золотарева (Лунева). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разместило в соцсети новую ориентировку:

- Пропала Золотарева (Лунева) Анна Сергеевна, 36 лет (1986 года рождения), город Севастополь. 16 июня 2023 года ушла из дома в неизвестном направлении.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшей: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза.

Молодая женщина была одета в черную футболку, светло-серые спортивные штаны, коричневые или черные кроссовки.

Напоминаем, что в Крыму также ищут Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Самвела Аветисяна (35 лет), Аллу Топорину (40 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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