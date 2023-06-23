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НовостиПроисшествия23 июня 2023 5:27

В Крыму уехавшего на мопеде 28-летнего жителя Бахчисарая нашли мертвым

Ибраим Аблязизов пропал 17 июня 2023
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пропавшего искали даже ночью. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Пропавшего искали даже ночью. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму разыскивали молодого мужчину из Бахчисарая, который несколько дней тому назад уехал из дома на мопеде и бесследно исчез. Накануне вечером поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил сообщение в соцсети:

- Ибраим Аблязизов найден, погиб. Соболезнования родным и близким.

Подробности трагедии не сообщаются, но известно, что близкие пропавшего и волонтеры отряд «ЛизаАлерт» Крым искали мужчину даже ночью.

Окрестности Бахчисарая прочесывали 57 человек - друзья, родственники, знакомые, сотрудники МВД и 28 волонтеров отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Напоминаем, что в настоящее время на Крымском полуострове разыскивают Анастасию Брыксину (14 лет), Андрея Рашковского (37 лет), Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Самвела Аветисяна (35 лет), Аллу Топорину (40 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Если вы видели пропавших, сообщите позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50