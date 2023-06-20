В Крыму ищут ушедшего из больницы 37-летнего мужчину

Андрей Рашковский. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове ищут молодого мужчину из Керчи. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропал Рашковский Андрей Викторович, 37 лет (1985 года рождения).

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымчанин исчез несколько дней тому назад - мужчина 17 июня 2023 года ушел из медицинского учреждения в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего крымчанина: 183 сантиметра рост, нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза.

Андрей Рашковский был одет в бежевую футболку и черные спортивные брюки.

На Крымском полуострове также ищут Анну Золотареву (36 лет), Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Самвела Аветисяна (35 лет), Аллу Топорину (40 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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