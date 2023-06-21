В Крыму бесследно исчезла 14-летняя девочка

Анастасия Брыксина. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове ищут несовершеннолетнюю жительницу Симферополя. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропала Брыксина Анастасия Борисовна, 14 лет (2008 года рождения), город Симферополь.

Подросток исчез несколько дней тому назад – местонахождение девочки неизвестно с 18 июня 2023.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы, пропавшей: 165 см. рост, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза.

Анастасия Брыксина была одета в кофту и штаны черного цвета, серо-белые кроссовки.

В Крыму и Севастополе также разыскивают Андрея Рашковского (37 лет), Анну Золотареву (36 лет), Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Самвела Аветисяна (35 лет), Аллу Топорину (40 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Если вы видели пропавших, сообщите позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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