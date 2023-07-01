Автомобильная очередь на Крымский мост сократилась до 7 километров

Краснодарское МЧС поддерживает застрявших в пробке. Фото: Оперативный штаб – Краснодарский край/Tg

В Краснодарском крае на подходе к Крымскому мосту начала уменьшатся 9-километровая автопробка. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что на 20.00 длина пробки 7 километров, время ожидания для прохождения пункта контроля около 4 часов.

Чиновник также поделился данными по выезду из Крыма через Керченский пролив:

- По состоянию на 20.00 пробка 500 метров. Время ожидания 40 минут.

Напоминаем, что в Минтрансе РФ посоветовали автомобилистам «по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации».

Также было рекомендовано для более быстрого прохождения досмотра упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, потому что ручной досмотр значительно ускоряет время прохождения пункта контроля.

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