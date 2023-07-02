Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 8 километров

Фото: правительство Республики Крым

По состоянию на 17.00 2 июля пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае составила 8 километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

– По состоянию на 17:00 пробка 8 километров, время ожидания до 5 часов, – отметил чиновник.

Руководитель крымского Минтранса отметил, что очередь к мосту со стороны полуострова возросла до километра. По словам главы ведомства, время ожидания не превышает 40 минут.

Напомним, на Крымском мосту увеличили количество постов досмотра. Утром часть сотрудников перераспределили из Крыма на Кубань. Сообщалось также, что ведется оптимизация досмотровых работ. По состоянию на 13.00 пробка на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае составила 7 километров, а время ожидания – до 5 часов. Протяженность пробки в Крыму составила 200 метров, а время ожидания – 20 минут.

Напомним, 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Протяженность пробки составляла около 9 километров. Людям раздавали питьевую воду. На месте работали спасатели. Тем же утром пробка составляла 5 километров. Сообщалось, что штат сотрудников на линиях досмотра увеличили. Контроль за их работой усилили.