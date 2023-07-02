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По состоянию на 19.00 2 июля пробка на выезде из Крыма сократилась до 500 метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашеко.

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края составила 8 километров. Руководитель крымского Минтранса отметил, что время ожидания не превышает 5 часов. Глава ведомства добавил, что протяженность пробки на выезде с полуострова составила 500 метров.

– Время ожидания 30 минут, – добавил Лукашенко.

Напомним, по состоянию на 17.00 2 июля пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае составила 8 километров. Время ожидания не превышало 5 часов. Очередь к мосту со стороны полуострова возросла до километра.

Напомним, на Крымском мосту увеличили количество постов досмотра. Утром часть сотрудников перераспределили из Крыма на Кубань. Сообщалось также, что ведется оптимизация досмотровых работ. По состоянию на 13.00 пробка на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае составила 7 километров, а время ожидания – до 5 часов. Протяженность пробки в Крыму составила 200 метров, а время ожидания – 20 минут.

Напомним, 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Протяженность пробки составляла около 9 километров. Людям раздавали питьевую воду. На месте работали спасатели. Тем же утром пробка составляла 5 километров. Сообщалось, что штат сотрудников на линиях досмотра увеличили. Контроль за их работой усилили.