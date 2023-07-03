Пробка на Крымский мост со стороны Кубани сократилась до 9 км

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Протяженность автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 20:00 сократилась до 9 километров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– По состоянию на 20:00 пробка 9 км, время ожидания до 6 часов, – написал Лукашенко.

Очередь автомобилей со стороны полуострова растянулась на 200 метров, время ожидания - 15 минут.

Напомним, утром 3 июля очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 километров. Людям, которые стоят в пробке, помогают волонтеры и местные власти, им бесплатно раздают воду. По информации Минтранса РФ, увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Туристов, которые готовятся отправиться в Крым, просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок.

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