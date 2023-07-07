Большие десантные корабли приступили к работе на Керченской переправе

Пробка из 260 автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова заметно сократилась Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большие десантные корабли приступили к работе на Керченской паромной переправе. Об этом РИА Новости сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе, – сказал Лукашенко.

Он добавил, что пробка из 260 автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова заметно сократилась, на 18:30 мск длина затора не превышала 300 метров.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что будет постоянно на связи с министром транспорта Виталием Савельевым из-за пробок на Крымском мосту, и попросил министра сообщать, если понадобится какая-то помощь с его стороны. Также президент поручил по возможности максимально задействовать паромную переправу. Пиковая ситуация на Крымском мосту ожидается в середине июля.

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