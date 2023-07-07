Стоять в многочасовых пробках 7 июля не придется. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

Июль – самый популярный месяц для отпуска. Наступила долгожданная жара, а море на побережье Крыма, наконец, прогрелось до комфортных температур. Но отпуск российским туристам, которые решили отдохнуть на полуострове, едва не испортили жуткие пробки на Крымском мосту. Дорожные заторы начали собираться еще 1 июля, а спустя два дня достигли апогея – 3 июля они растянулись на 13 километров.

К счастью, ситуация на Крымском мосту нормализовалась. Уже к 5 июля пробки рассосались, в чем лично убедился министр транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, коллапса не наблюдалось ни со стороны полуострова, ни со стороны Кубани.

«Комсомолка» рассказывает, какая обстановка на Крымском мосту 7 июля 2023 года.

СИТУАЦИЯ НА КРЫМСКОМ МОСТУ 7 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

По словам туристов, которые едут на полуостров на машине, попасть в Крым днем 7 июля не составляет труда. Но немного постоять все же придется - около 10 минут. Время досмотра автомобилей зависит от количества провозимых вещей. В Минтрансе Крыма туристам рекомендуют упаковывать вещи так, чтобы быстро достать их из автомобиля.

- Встали в пробку на мост в Крым в 06:38 7 июля, пробка была 2,6 км. Прошли досмотр в 07:36. Колонна движется достаточно быстро, - рассказывает Полина из Кирова.

ЕСТЬ ЛИ ПРОБКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 7 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

По данным на 7 июля, пробки на Крымском мосту нет. Однако все зависит от времени проезда. Так, ранним утром машин больше, чем днем. Это вполне объяснимо – туристы хотят как можно быстрее «проскочить» на полуостров до наступления жары.

- Только что прошли досмотр. У нас мало вещей, поэтому по времени заняло это пять минут. В пробке не стояли, - отмечает девушка по имени Яна.

Как подчеркнули в пресс-службе Минтранса Крыма, туристам советуют следить за оперативной обстановкой на мосту в автомобильных чатах, где водители делятся информацией в реальном времени.

- Сейчас там все пишут, что затора нет, досмотр можно проехать быстро и без проблем, - ответили в пресс-службе.

Время досмотра зависит от количества перевозимых вещей. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

НОВОСТИ ПОСЛЕДНЕГО ЧАСА О СИТУАЦИИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ 7 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Хоть ситуация на Крымском мосту на данный момент нормализовалась, выдыхать пока рано. Как ранее сообщил «Комсомолке» бывший министр транспорта РК Анатолий Цуркин, пробки пока «утихли» из-за перераспределения потока транспорта – открытия Чонгарского моста и сухопутного коридора. Но уже через неделю могут образоваться снова из-за очередного потока туристов.

- Каждый год туристы едут именно в первых числах июля и в середине. Это повторяется из года в год. Все, кому было нужно, проехали, а остальных еще ждем, - рассказал Анатолий Цуркин.

КАК ОБЪЕХАТЬ КРЫМСКИЙ МОСТ В ИЮЛЕ 2023 ГОДА

На данный момент существует несколько путей объезда Крымского моста – через новые территории России или посредством паромного сообщения.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев поделился не самыми утешительными прогнозами. По его словам, кульминация на Крымском мосту ожидается только 16-17 июля. Чтобы объехать пробку, власти даже предлагают ехать в Крым по паромной переправе. В середине июля она будет перевозить до тысячи машин.

Как стало известно «КП-Крым», на данный момент для этого задействовано шесть паромов. Два из них перевозят железнодорожные вагоны, а четыре – легковые автомобили. Но Керченская паромная переправа располагает еще двумя паромами, которые при необходимости будут привлекать для перевозки пассажиров. Сейчас они полностью готовы к работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Затор исчез, но надолго ли? Почему «рассосалась» пробка на Крымском мосту

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин: Пробка на Крымском мосту временно исчезла из-за перераспределения трафика (подробнее)