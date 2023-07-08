Крым подаст второй иск к Украине из-за энергетической блокады

В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области украинские радикалы подорвали высоковольтные линии электропередач, по которым в Крым поступала электроэнергия Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что регион подаст второй иск к Украине о возмещении ущерба, он будет связан с энергоблокадой полуострова. Слова Константинова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады на сумму более 152,2 млрд рублей. В случае, если к иску присоединится пострадавший от водной блокады бизнес, сумма совокупного ущерба может превысить 1 триллион рублей рублей

– Второй иск будет связан с энергетической блокадой. Убежден, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание, – сказал Константинов. Он отметил, что подсчитать сумму ущерба, нанесенного энергетической и банковской блокадами, будет проще. В исковую сумму войдут расходы на строительство энергомоста, приобретение генераторов в социальные учреждения и др.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке России полуостров достиг полной энергетической независимости.

В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области украинские радикалы подорвали высоковольтные линии электропередач, по которым в Крым поступала электроэнергия. Без света остались почти 2 миллиона потребителей. Крым получал из Украины до 80% электроэнергии, и собственных мощностей катастрофически не хватало. На полуострове был введен режим ЧС, а жителям республики пришлось заново выстраивать быт - школьников отпустили на каникулы, свечи подорожали в пять-десять раз, медучреждения подключили к резервным источникам питания. В жестком режиме экономии предприятия работали вплоть до запуска энергомоста в Крым из Краснодарского края весной 2016 года.

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