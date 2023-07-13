В Крыму внесли изменения в порядок предоставления участникам СВО земельных участков

Фото: Министерство информации Крыма

В Крыму внесли ряд изменений в порядок предоставления участникам спецоперации земельных наделов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики Крым.

Так, в перечень лиц, которые могут подписать справку о выполнении заявителем служебно-боевых задач или об участии в боевых действиях в зоне специальной военной операции, дополнительно внесены:

- командование воинских частей по месту прохождения службы заявителем;

- руководители территориальных органов внутренних дел, управления войск национальной гвардии, ФСБ РФ в Республике Крым;

- командование добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО;

- руководители организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО.

Напомним, на получение земельного участка могут претендовать не только участники специальной военной операции, зарегистрированные на территории Крыма на 24 февраля 2022 года, но также граждане, которые постоянно проживали в Крыму по состоянию на указанную дату.

В декабре 2022 года Государственный совет Республики Крым принял закон о бесплатном выделении участков земли участникам специальной военной операции. Планируется выдавать участки у моря в четырех районах республики: Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Все наделы будут обеспечены необходимой инфраструктурой.

Выдача документов на земельные участки стартовала 7 апреля. Первые наделы выдали в селе Лесновка под Саками.

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