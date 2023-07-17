Фото: t.me/tsurkin

В понедельник, 17 июля, на въезде в Крым из Херсонской области образовалась двухкилометровая пробка из грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин.

По его словам, на въезде в Крым стоит двухкилометровая пробка из грузовиков. Очередь из легковушек в Херсонской области вчетверо меньше – 500 метров.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Пункты пропуска, расположенные на севере Крыма, работают в штатном режиме.