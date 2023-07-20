Минобороны готово начать обследование полигона в Кировском районе Крыма

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

В Министерстве обороны России готовы начать обследование полигона в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

– В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, – говорится в сообщении.

В МЧС пояснили, что исходя из этого будут выработаны рекомендации для жителей. В ведомстве добавили, что в селах Кринички, Приветное, Абрикосовка, Айвазовское и Бабенково продолжают обеспечивать пожарную безопасность. Это ближайшие к полигону населенные пункты.

Как сообщалось ранее, на полигоне в Кировском районе отмечается снижение частоты детонации пиротехники. В МЧС заверили, что ситуация стабилизируется.

Напомним, из-за пожара на полигоне перекрыт участок трассы «Таврида», КП-Крым публиковала схему объезда. В результате происшествия никто не пострадал. Временно эвакуированы в пункты временного размещения более 2 тыс. человек, это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Причины случившегося установит следствие. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации после пожара на военном полигоне в Крыму.