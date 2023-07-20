Поток машин по сухопутному коридору в Крым через новые регионы снижается

Фото: t.me/tsurkin

Поток автомобилей, следующих в Крым по сухопутном маршруту через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, идет на спад. Об этом сообщил зампред правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

– Основной наплыв транспорта идет на спад. Все, кто хотел проехать, кто задержался в связи с ЧП на Крымском мосту, проехали либо со стороны Крыма, либо в Крым, – цитирует Козенко ТАСС.

Он отметил, что движение по участку трассы М-14, через которую проходит сухопутный коридор, сейчас осуществляется в штатном режиме, «экстраординарных ситуаций» нет.

Отвечая на вопрос, как долго будут действовать принятые властями меры по обеспечению высокой пропускной способности маршрута, Козенко ответил, что сухопутный коридор «будет действовать всегда».

Напомним, после теракта на Крымском мосту для организации беспрепятственного движения власти Херсонской и Запорожской областей отменили комендантский час и упростили проезд для граждан РФ. Водители авто с российскими номерами проходят паспортный контроль без внесения в базу данных, что значительно сокращает время прохождения КПП. В понедельник поток машин по сухопутному коридору составлял почти 80 автомобилей в минуту.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50