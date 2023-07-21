В Крыму появился стихийный мемориал в память о погибшей от атаки БПЛА девочке

Фото: пресс-служба администрации Раздольненского района

В Раздольном появился стихийный мемориал в память о 14-летней девочке, погибшей от атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава районной администрации Денис Олейник.

– Принял участие в возложении цветов в память о погибшей в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата, – рассказал чиновник.

Импровизированный мемориал организовали возле здания администрации района. Почтить память погибшей девочки пришли родственники, одноклассники, знакомые, местные жители района, а также представители республиканской и муниципальной власти.

– Раздольненский район скорбит, – написал Олейник.

Напомним, в ночь 20 июля произошла атака БПЛА на северо-запад Крыма. В результате погибла девочка-подросток из села Раздольное. Кроме того, четыре административных здания оказались поврежденными. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку. В Раздольном ввели уровень чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Позднее появилось видео с места атаки БПЛА. Погибшая девочка умирала на глазах у матери. Атаку беспилотников расследует СК.