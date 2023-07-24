Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2023 7:50

Прокуратура Крыма взяла на контроль эвакуацию людей в Джанкойском районе

Надзорное ведомство открыло «горячие линии»
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Соблюдение прав жителей в связи с ЧП в Джанкойском районе находится на особом контроле прокуратуры Республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее глава Крыма сообщил о попадании украинского беспилотника в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Власти приняли решение эвакуировать жителей населенных пунктов в радиусе пяти километров от склада.

– На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, – говорится в сообщении.

Прокуратура организовала горячие линии для граждан. Звонить можно по телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7(978) 755-57-27.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50