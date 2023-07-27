В крымских отелях и санаториях на август забронировано около 40% мест

С начала 2023 года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов Фото: Михаил ПАТЛИС

В санаториях и гостиницах Крыма на август забронировано около 40% мест. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, его слова передает ТАСС.

– Средняя загрузка по всем средствам размещения самых разных уровней, включая санатории, порядка 40% на август. Это оплаченные брони, которые подтверждены на 100%, – сказал Волченко.

По данным министра, на сегодняшний день в среднем крымские отели и санатории загружены на 53,5%, однако есть и такие, что загружены на 80%, а некоторые и на все 100%. В целом поток по бронированию ниже прошлогоднего на 20-25%.

– Но ситуация очень динамично меняется, на нее так же быстро реагируют отели, снижая цены и давая дополнительные предложения. Ну и при повышенном спросе, конечно, цены будут повышаться. Так что сейчас достаточно адекватная цена, ниже, чем в прошлом году, как минимум на 15%, – отметил Волченко.

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что с начала 2023 года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности. В этом году на поддержку туротрасли Крыма из федерального бюджета было направлено более 2,7 миллиарда рублей. Средства пойдут в том числе на поддержку предприятий крымского турсектора, благодаря чему они смогут сохранить свои коллективы и продолжить принимать туристов.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, выплату субсидий крымским отельерам планируется начать уже в августе. Кроме того, после окончания курортного сезона в федеральный центр направят ряд предложений по новым мерам поддержки.

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