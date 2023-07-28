МЧС Крыма: максимальные осадки в ночь на 28 июля зафиксированы на Ангарском перевале и в Джанкойском районе

Фото: телеграм-канал главы администрации Ялты Янина Павленко

Максимальное количество осадков в Крыму в ночь на 28 июля зафиксировано в районе Ангарского перевала и в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Вечером 27 июля на полуостров обрушились сильные ливни, штормовой ветер и крупный град.

– Максимальные осадки зарегистрированы на территории: Ангарского перевала – 49 миллиметров, Джанкойского района – 49 миллиметров, Черноморского района – 47 миллиметров, Раздольненского района – 42 миллиметра, ГО Симферополь и Симферопольского района – 39 миллиметров, Красногвардейского района – 26 миллиметров, – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что количество выпавших в городе осадков превысило месячную норму.

Максимальные порывы ветра были зафиксированы в Алуште – 22 метра в секунду, на горе Ай-Петри – 22 м/с, в Ялте – 21 м/с, Симферополе – 20 м/с, Керчи – 19 м/с, Черноморского районе – 18 м/с.

– По состоянию на 06:00 информации о подтоплениях не поступало, – сообщили в МЧС по Республике Крым.

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