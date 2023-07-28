Более 400 крымских предприятий экспортируют свою продукцию за рубеж

За рубежом ценятся крымское вино, зернобобовые, товары пищевой промышленности, косметика, эфиромасличная продукция Фото: Елена КРИВЯКИНА

Более 400 предприятий Крыма экспортируют свою продукцию за рубеж. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая, передает Крымская газета.

– [Крымские предприятия] успешно экспортируют товары и услуги в страны ближнего зарубежья, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Катар, Иран, Индию – таких хозяйствующих субъектов более 400, – сообщила Лужецкая.

По ее словам за рубежом ценятся крымское вино, зернобобовые, товары пищевой промышленности, косметика, эфиромасличная продукция.

Как ранее сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, Крым развивает торгово-экономические связи со странами СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, – в частности, например, в этом году подписан ряд рамочных соглашений с вьетнамскими сетями. Планируются визиты в ряд других стран. Продолжает расти товарооборот с Республикой Беларусь.

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