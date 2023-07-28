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НовостиОбщество28 июля 2023 10:17

Более 400 крымских предприятий экспортируют свою продукцию за рубеж

Предприятия Крыма успешно экспортируют товары и услуги в страны ближнего зарубежья, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Катар, Иран, Индию
Дмитрий Коренев
За рубежом ценятся крымское вино, зернобобовые, товары пищевой промышленности, косметика, эфиромасличная продукция

За рубежом ценятся крымское вино, зернобобовые, товары пищевой промышленности, косметика, эфиромасличная продукция

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Более 400 предприятий Крыма экспортируют свою продукцию за рубеж. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая, передает Крымская газета.

– [Крымские предприятия] успешно экспортируют товары и услуги в страны ближнего зарубежья, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Катар, Иран, Индию – таких хозяйствующих субъектов более 400, – сообщила Лужецкая.

По ее словам за рубежом ценятся крымское вино, зернобобовые, товары пищевой промышленности, косметика, эфиромасличная продукция.

Как ранее сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, Крым развивает торгово-экономические связи со странами СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, – в частности, например, в этом году подписан ряд рамочных соглашений с вьетнамскими сетями. Планируются визиты в ряд других стран. Продолжает расти товарооборот с Республикой Беларусь.

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