Тишковец: в Крым нагрянет аномальная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

Выходные лучше всего провести на морском побережье. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Выходные в Крыму будут жаркими, виновник – тепловой взрыв, который произошел в пустыне Сахаре. Такой прогноз озвучил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий синоптик центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец:

- В субботу на полуострове будет хозяйничает антициклон, осадков не предвидится. Много солнца, малооблачная и сухая погода. Днем столбики термометров будут штурмовать 35-градусную отметку. В воскресенье плюс 37 в Симферополе, по Крыму – до плюс 38 градусов.

Кто знает, может в эти выходные будет побит «знойный» рекорд – столица Крыма в 2010 году прогрелась аж до плюс 39,5 градуса!

Крымский гидрометцентр полностью согласен с прогнозом федеральных коллег - в выходные жарко, сухо и солнечно.

Кстати, ветер из Африки приносит тепло на полуостров не только летом, но и поздней осенью. Предвестники грядущего потепления - лентикулярные или линзовидные облака.

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